Zwanen landgoed Wellenseind Lage Mierde beschoten met hagel

ARENDONK - Minimaal drie zogeheten kleine zwanen van een grote groep die dagelijks op landgoed Wellenseind in Lage Mierde te vinden is, zijn afgelopen weekeinde beschoten in de omgeving van Arendonk (B), net over de grens bij Lage Mierde. Een is dood teruggevonden, een was gewond en een derde, waarschijnlijk gewond, slaagde erin te ontsnappen. Ze bleken beschoten met hagel.