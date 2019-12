Zwangere vrouwen Bladel in de rij voor kinkhoestvaccin

VIDEO Man in gestolen auto overlijdt door botsing tegen boom in Riethoven, politie kan voertuig niet ontwijken

8:41 RIETHOVEN - Een man is in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij een ongeluk aan de Hobbel in Riethoven. Het slachtoffer reed tegen een boom en botste vervolgens met een politieauto. Hij werd door de klap uit zijn voertuig geslingerd. Dat meldt de politie.