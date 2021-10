Zware crash in ELE-rally; thuisrijder Piet van Hoof slaat over de kop in Wintelre

Het crash gebeurde even voor half drie tijdens de klassementsproef in Wintelre. Daar is een parcours over afgezette wegen gemaakt dat elke deelnemer zo snel mogelijk moet afleggen. Juist Piet van Hoof kent die proef als zijn broekzak; de ervaren rijder komt uit Wintelre en heeft er een autobedrijf. Van Hoof was in zijn thuisrally twee keer de beste: in 2009 en 2003. Winst in de klassementsproef in zijn eigen Wintelre staat al lange tijd op zijn verlanglijstje.