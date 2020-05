Zwartboek voor Vestia met klachten huurders: ‘Hier staan regelmatig huilende mensen op de stoep’

Het zaadje voor dat zwartboek, waarin 1700 huurders hun ontevredenheid uiten over Vestia, is geplant in Bergeijk, vertelt Anita van den Putte van Bewonerscommissie Bergeijk. „We hebben vorig jaar een enquête gehouden onder huurders in Bergeijk. Dat is door de SP opgepakt en landelijk uitgerold tot dit zwartboek.”