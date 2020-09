Zwartven Luyksgestel krijgt ‘gezichten’ terug

Diep in het Venakkerbos in Luyksgestel ligt het ‘water van Luyksgestel’. De dorpelingen kennen de natte natuurplek als het Zwartven. Het ven waar ze in barre wintertijden de schaatsen ombonden voor een rondje over de plas. Maar ook was het Zwartven vijftig jaar tot 2003 het middelpunt van het recreatiebos waarin de Holland-Amerika Lijn (HAL) 26 vakantiehuisjes stalde voor een uitje van het personeel. Het Zwartven is toe aan een nieuw bestaan. Een bestaan waarbij zijn twee ‘gezichten’ nog meer boven water komen. Dit najaar is de eerste ‘poetsbeurt’.