Zwembad Ter Spegelt voor één dag het domein van Oekraïense kinderen

Veel stress door taalbarrière

Op de vraag wat ze nog meer konden doen, kwam het idee voor een uitje naar Ter Spegelt. Bierens: ,,Op 1 juni is het Kinderbeschermdag in Oekraïne. Die dag zijn alle attractieparken in het land gratis open voor kinderen en ze krijgen er een ijsje. Op die woensdag wilde ik iets organiseren voor de Oekraïense kinderen hier. Maar van de directeur moesten de kinderen tot 15.00 uur op school blijven. Daarom zijn we vandaag op Ter Spegelt. De kinderen kunnen hier een middag genieten en kennismaken met andere Oekraïense kinderen.”

Vervoer met een huifkar

Dankzij de hulp van het echtpaar Van Wieringhen Borski is het een geslaagde dag geworden. Het vervoer vanuit Vessem en Eersel werd geregeld met een huifkar van Landgoed de Biestheuvel. Ook Plus Van de Huijgevoort Eersel en Recreatiepark TerSpegelt waren het initiatief van Bierens ter wille. Zo was er net als op Kinderbeschermdag in Oekraïne voor elk kind een ijsje en als extra nog een frietje. ,,En ik wil burgemeester Wim Wouters van de gemeente Eersel heel hartelijk bedanken voor de subsidie”, zegt een dankbare Bierens.

Klyment heeft met zijn moeder volop genoten in het zwembad. Ze wonen sinds april in de gemeente Eersel en de tienjarige gaat naar de Oekraïense school in Bladel. ,,Ik vind het er heel leuk, ik heb er al vrienden gemaakt”, vertaalt Bierens. Ook een aantal ouders is al ingeburgerd volgens haar. ,,Sommige werken al in de keuken van een restaurant of in de schoonmaak.” Na vier uur vermaak in het zwembad en de zandbak staat de huifkar weer klaar voor de terugreis. Bierens wil ook nog graag een keer met de kinderen naar een kinderboerderij of speeltuin.