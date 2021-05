Zwemlessen in privézwembad in Walik op de tocht: vergunning niet op orde, oordeelt de rechter

Tientallen veteranen helpen bij zoektocht naar vermiste man (64) in bossen van Casteren, zonder resultaat

23 mei CASTEREN - Tientallen veteranen doorzochten zaterdag het bosgebied in Casteren, maar staakten de zoektocht aan het begin van de avond, zonder resultaat. De politie vroeg zaterdagmiddag de hulp van het Veteranen Search Team bij de zoektocht naar de vermiste man. De 64-jarige Limburger is vrijdagochtend voor het laatst gezien in de bossen bij de Westelbeersedijk in Casteren.