Zzzoomer Expo combineren met terrasje op de markt

EERSEL - Deze zaterdagochtend komen de 25 leden van de jubilerende fotoclub Zzzoom voor het eerst weer samen om een bijzondere versie van hun jaarlijkse expositie op te bouwen. Die vindt dit jaar namelijk plaats op de markt in Eersel voor het voormalig gemeentehuis, een buitenexpo dus. Vanaf zaterdagmiddag is de expo te bezichtigen.

Met deze expositie viert de club haar 12,5 jarig jubileum. De fotoclub met leden uit Eersel en omgeving toont op de Markt diverse werken qua onderwerpen en stijl. Nu de horeca weer open is, kan deze expositie voor vele bezoekers een welkome aanvulling zijn op een terrasbezoek, of andersom. De gratis expositie duurt tot en met zondag 4 juli.

Na elkaar lange tijd maandelijks ontmoet te hebben via Teams – nee, niet via Zoom – kijkt Valentijn van Gent (50), voorzitter van fotoclub Zzzoom, ernaar uit om iedereen weer fysiek te zien. Vanochtend bouwen ze haar op. ,,Ik vind het heel leuk dat we als club een alternatief voor onze jaarlijkse expositie hebben bedacht. Waarschijnlijk zullen we na het opbouwen neerstrijken op het terras, om het jubileum, maar ook het weerzien, te vieren.”

Ontspannen sfeer

De Eerselse fotoclub werd opgericht in 2008 op initiatief van een aantal hobby-fotografen uit Eersel en omgeving, met als doel in een ontspannen sfeer samen tot betere fotoresultaten te komen. Maandelijks heeft de club op dinsdag een ontmoetingsavond om elkaars geprojecteerde digitale, of op papier afgedrukte foto’s te bespreken en waar nodig, op collegiale wijze, van opbouwende kritiek te voorzien. Volgens Van Gent maakt de voorbereidingstijd het verschil tussen een goede foto en een kiekje. ,,Soms moet je bijvoorbeeld een aantal uur wachten tot de schaduwen goed zijn.”

De club heeft 25 leden, en een wachtlijst. ,,We willen niet verder groeien, dit is een prettige groepsgrootte. De ruimte waar we normaal samenkomen in de Muzeval past ons goed, en voor de gezamenlijke excursies die worden georganiseerd naar allerlei locaties zoals het Eindhovense Glow, of een verlaten fabrieksterrein is het ook prima. Elk jaar komen er weer plekjes in de club vrij en komen er weer nieuwe leden bij. Dat was in coronatijd niet anders.”

Trots

Twintig leden doen mee met de expositie, ieder met één foto. ,,Iedereen mocht zijn eigen foto kiezen waar hij of zij het meest trots op is. Er is dit jaar geen thema, maar de foto’s zijn wel op thema gegroepeerd. Er is een aantal zwart-wit, er is urbex (urban exploration) van verlaten gebouwen en bijvoorbeeld lijnenspellen”, legt Van Gent uit. De foto’s zijn geprint op zeildoek van 120 bij 80 centimeter, rechtop of liggend en worden strak opgehangen aan bouwhekken, die voorzien zijn van zwart doek. De gemeente heeft toestemming gegeven, omwonenden zijn geïnformeerd. ,,Ik ben zeer benieuwd wat de reacties gaan worden. Als het een succes is, geven we het volgend jaar misschien wel een vervolg.”