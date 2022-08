Juli was wereldwijd een van de warmste ooit gemeten

In Europa was het de op vijf na warmste julimaand ooit. In verschillende Europese landen waren er hittegolven en werden temperatuurrecords verbroken. Onder meer in Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden temperaturen van boven de 40 graden gemeten. Voor dat laatste land was het de eerste keer dat een temperatuur van 40 graden werd gehaald.



Verder was het in een groot deel van Europa beduidend droger dan gemiddeld, wat leidde tot droogte in het zuidwesten en zuidoosten. Ook in Zuid-Amerika, Centraal-Azië en Australië was het droger dan gebruikelijk.