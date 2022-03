Kabinet wil dubbel zoveel windparken op Noordzee, oftewel: 750 tot 800 windturbines van 300 meter erbij

Someren houdt eindelijk droge voeten bij hoosbuien, nu nog werken aan een mooier buitenge­bied

SOMEREN - Enorme hoosbuien zoals in 2016 leiden niet meer tot natte voeten in Somerense huizen. Door zo'n zestig ingrepen in de waterhuishouding is het dorp voortaan bestand tegen overvloedig water. Daarom gaat de aandacht nu uit naar de natuur in het buitengebied.

10 december