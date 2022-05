Kans is reëel dat aarde al met 1,5 graden is opgewarmd binnen nu en 5 jaar

De WMO is de koepelorganisatie van de Verenigde Naties, gespecialiseerd in weer, klimaat en water. Dat 1,5 graden is vastgesteld als grens is ‘geen willekeurige statistiek’, benadrukt secretaris-generaal Petteri Taalas. ,,Het is eerder een indicator van het punt waarop klimaateffecten steeds schadelijker zullen worden voor mensen en zelfs de hele planeet.”



Als een jaar de gemiddelde temperatuur meer dan 1,5 graden stijgt, betekent dat niet direct dat de drempel van het Klimaatakkoord van Parijs voor altijd is overschreden, legt Leon Hermanson uit. ,,Maar het laat wel zien dat we steeds dichter bij een situatie komen waarin 1,5 graden voor een langere periode zou kunnen worden overschreden.” Hij leidde het onderzoek en is aangesloten bij het weerinstituut van het Verenigd Koninkrijk. Volgens de WMO is de kans dat het vijfjaarlijkse gemiddelde ook de grens van 1,5 graden overschrijdt nu slechts 10 procent.