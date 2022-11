Klimaatschade voor het eerst officieel op agenda klimaattop, waar ontwikkelingslanden al lang voor pleiten

Tijdens eerdere klimaatconferenties werd ook wel veel over ‘verlies en schade’ gesproken, maar toen was het geen formeel onderhandelingsthema. Dat gaat nu veranderen. Vooral ontwikkelingslanden die compensatie willen van rijke landen, hebben hier jaren voor gepleit. Over de exacte bewoordingen van het agendapunt is veel discussie vooraf geweest.

Uiteindelijk is afgesproken dat wordt gesproken over ‘financieringsregelingen’ voor verlies en schade. De invulling van zulke regelingen is nog onduidelijk. Welke resultaten het gaat opleveren dat ‘verlies en schade’ (loss and damage) nu officieel op de agenda staan, valt nog niet te zeggen. Dat er formeel over wordt gesproken, komt doordat de Europese Unie en de Verenigde Staten hun verzet daartegen hebben gestaakt. Dat betekent echter niet dat ze direct een fonds zullen optuigen om arme landen te helpen met schadeherstel na overstromingen, orkanen of ander natuurgeweld dat mogelijk samenhangt met de opwarming van de aarde.