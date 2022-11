Meer dan 400 klimaatactivisten aangehouden voor actie op Schiphol

ABC over gedrag ‘Een beter milieu begint bij iedereen’: drie eenvoudige lessen die jij kunt opvolgen

Alweer zo’n somber klimaatrapport, wat moeten we ermee? ,,Somber? Het rapport somt juist op wat we allemaal kunnen doen”, zegt hoogleraar Linda Steg. Haar ABC over gedragsverandering.

6 april