Over de droogte, en dat wat daarna kwam (of verdween)

Ze ontbraken in de jaaroverzichten, maar werden wel degelijk betreurd: tientallen beuken in de Achterhoek overleefden de droogte van 2022 niet. De Nederlandse natuur kreeg nog maar eens een klap te verwerken, en is die nog lang niet te boven. Het doet het ergste vrezen voor dit nieuwe jaar. ‘Het gaat zo snel... je voelt het gewoon door je vingers glippen.’