‘Rechter vergeet burger in klimaatzaak Shell’: meer partijen eisen toegang tot hoger beroep

De rechter heeft het belang van burgers laten ondersneeuwen in haar uitspraak in de klimaatzaak tussen Milieudefensie en oliebedrijf Shell. Dat stellen twee organisaties die zich willen mengen in het hoger beroep van de, volgens Milieudefensie, ‘klimaatzaak van de eeuw’.

,,Wij vrezen dat het huidige vonnis leidt tot een kunstmatige schaarste van fossiele brandstoffen en nóg hogere energieprijzen voor burgers”, zegt Frans van der Werf van de stichting Milieu & Mens. ,,Dat belang van energieverbruikers is niet meegenomen. We willen ons daarom voegen als derde partij in deze zaak.”

Stoel van de politiek

Ook de klimaatsceptische stichting Clintel deed woensdag een beroep op het Gerechtshof in Den Haag om als derde partij te worden toegelaten. Advocaat Geert Wilts stelt namens Clintel dat de rechter in haar vonnis op de stoel van de politiek is gaan zitten. ,,De rechter had Shell niet mogen verplichten tot een CO2-reductie. Dat moet via de parlementaire weg.”

Vorig jaar mei oordeelde de Haagse rechtbank dat Shell haar CO2-emissies voor 2030 wereldwijd met 45 procent moet inperken ten opzichte van 2019. Het gaat om haar eigen uitstoot én die van haar klanten - dus ook de broeikasgassen die vrijkomen uit verbruikte benzine en diesel. Shell is het enige oliebedrijf ter wereld dat deze eis kreeg opgelegd. Milieudefensie vierde de uitspraak als overwinning.

Zowel Mens & Milieu als Clintel betwisten echter dat Milieudefensie in deze zaak namens het algemeen belang spreekt. ,,Milieudefensie heeft niet het monopolie op het beschermen van de belangen van burgers in Nederland”, aldus Wilts. Clintel vreest voor de leveringszekerheid van energie en wil een ‘meer genuanceerde visie op de klimaatwetenschap’ inbrengen in de zaak.

Zowel Shell als Milieudefensie zitten daarop niet te wachten. Milieudefensie beschuldigt Clintel, dat stelt dat er van een klimaatcrisis geen sprake is, zelfs van ‘een internationale campagne van desinformatie’. ,,De stellingen van Clintel zijn absurd en los van alle realiteit”, aldus advocaat Mieke Reij. Milieudefensie wil geen discussie over ‘het gevaar van klimaatverandering’.

Oliebedrijf Shell reageert eveneens terughoudend. ,,Eerlijk gezegd zat Shell niet te wachten op dergelijke verzoeken tot voeging”, stelt mr. Daan Scheurleer. ,,Dit maakt het nodeloos ingewikkeld en het zal langer duren.” Volgens Shell is het geschil met Milieudefensie al complex genoeg en is het proces niet gebaat bij een uitbreiding tot een discussie over klimaatwetenschap.

Nodeloos ingewikkeld

Shell voelt zich door het vonnis onterecht achtergesteld op de wereldwijde energiemarkt. Scheurleer: ,,We krijgen als enige een reductieplicht opgelegd die andere marktpartijen niet hebben. We concurreren als het ware met één hand op de rug.” Shell wil daarom het liefst zo snel mogelijk een uitspraak in het aanstaande hoger beroep.

Beide stichtingen die zich willen mengen in de klimaatzaak stellen echter dat het vonnis haar doel voorbijschiet. Met de eis dat Shell 45 procent moet inperken, zullen andere bedrijven activiteiten van Shell gewoon overnemen, met dezelfde uitstoot tot gevolg. Bovendien: het Akkoord van Parijs is een afspraak tussen landen, niet tussen bedrijven. Het Gerechtshof geeft op 9 mei antwoord of extra partijen worden toegelaten.

