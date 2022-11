Uitkomst klimaattop te optimistisch? ‘Kwestie van perspectief’

Juli was wereldwijd een van de warmste ooit gemeten

De afgelopen julimaand was wereldwijd een van de drie warmste ooit gemeten. Het was iets koeler dan in juli 2019 en iets warmer dan in juli 2016, meldt de Copernicusdienst voor klimaatverandering (C3S). De gemiddelde temperatuur lag wereldwijd bijna 0,4 graden hoger dan in de periode 1991 tot 2020, die als referentieperiode wordt gebruikt.

8 augustus