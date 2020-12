2020 is het troost-eten-jaar bij uitstek: wat is jouw favoriete comfortfood?

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 70. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Excuses aan alle vegetariërs: maar ik vertel graag aan mijn kleintjes hoe wij vroeger op zondag kippensoep aten en dan als kinderen vochten om het nekje van de kip. Dat was de hoofdprijs: lekker alle vlees tussen de werveltjes uitzuigen. Vette vingers, vette lippen. Mmmh. De soep zelf was natuurlijk ook smikkelen. De kip had al zes uur getrokken in een grote pan met wat groenten. Langzaam kwamen de vetbolletjes bovendrijven. Dan werd dat beest eruit gehaald, leeggeplukt van z'n volle witte vlees. (Ik wil niet zeggen dat de kippen vroeger beter waren dan nu, maar ik vrees dat het wel zo was. Gelukkiger in ieder geval.) En dan ging dat vlees weer allemaal terug in de soep.

Manman, als ik eraan denk... Ik zie ons nog allemaal zitten, negen kinderen, pa aan het hoofd van die lange uittrektafel, mijn moeder aan het middenschip staand, met de grote sleef een voor een onze diepe borden volscheppend.

Zondags, de feestdagen, dat waren de dagen van het bijzondere eten. Dan bakte mijn moeder ook enorme witte broden en stollen. Roomboter dik erop gesmeerd. Ik probeer het zelf wel eens, zulke broden, maar het wordt nooit als wat zij maakte. Ook haar kippensoep heb ik nooit meer gemaakt. Maar dat is omdat wij geen ongelukkige kippen eten. Ik mag wel graag in het weekend een pan vol draadjesvlees op tafel zetten, die eveneens tot haar repertoire behoorde. Van het bereiden ervan word ik al heel gelukkig. Als ik dan aan tafel zo'n schep diepbruine vleesjus over de hutspot heen drapeer, glaasje rode wijn erbij. Echt.. klaar. Ben ik alles sores van de week even kwijt.

Ik denk niet dat mijn moeder de term 'troosteten' al kende, of comfortfood. Maar dat was het natuurlijk wel wat zij maakte, en ik nu. Het is er ook meer dan ooit de tijd voor: 2020 is het troost-eten-jaar bij uitstek, met z'n corona en lockdowns. En het mooie is: troosteten hoeft niet groots te zijn. Soms werkt ook de geur van een kop warme chocolademelk al hemels, de smaak van op de tong wegsmeltende speculaaspop.

Ik zou graag van u weten wat uw favoriete troostvoedsel is en wat het verhaal erbij is. Een kop gemberthee, een tosti Hawaï, pruimentaart of een compleet viergangendiner voor uzelf en uw partner? Herinnert het gerecht u aan vroeger, een speciale geliefde, opa, oma?

