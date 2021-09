Aardbeiensiroop uit de supermarkt: sommige zijn heerlijk, bij andere proef je aardbei amper

Koken & eten Afvallen door het opbouwen van een caloriete­kort, werkt dat?

3 september Op TikTok is de hashtag #caloriedeficit ontzettend populair. In korte filmpjes leggen TikTok-gebruikers bij deze hashtag uit hoeveel ze wel of niet zijn afgevallen door een calorietekort op te bouwen: minder eten dan je verbruikt, om zo vetmassa te doen slinken. Hoe gezond is het?