Aardse types vragen aards gezelschap:

Het was 1975. Ik was net 19, mevrouw Hamersma (die nog als Karin Richter door het leven ging) 18, en we vonden een kleine etage vlakbij haar ouderlijk huis. Daar hadden we bijna twee jaar op haar zolderkamertje al parttime samen­gewoond. Een deur in het midden verschafte toegang tot een gezamenlijk trappenhuis waarop links en rechts acht woningen uitkwamen. Het pand was uitgeput en hijgde naar zijn laatste adem, die rook naar schimmel, hond en zuurkool.