Acht tips voor gezond eten: 'Laat goedkoopste pasta in het schap staan'

Het is een fabel dat gezond eten duur is, zegt Gabriëlla Bettonville van budgetvoorlichter Nibud. ,,Daar hebben we samen met het Voedingscentrum veel onderzoek naar gedaan. Voor twee euro per persoon kun je al een gezonde maaltijd op tafel zetten.’’



Edith Feskens, hoogleraar humane voeding aan de Universiteit van Wageningen, is het daar mee eens. ,,Gezond eten betekent matig en gevarieerd eten, volgens de Schijf van Vijf. Voldoende groente en fruit, vis, kleine porties dierlijke producten als zuivel en vlees, en volkoren graanproducten. Binnen die schijf zijn er veel mogelijkheden om te variëren en te eten volgens je smaak. Sommige producten, zoals asperges, frambozen en verse vis, zijn altijd duur. Maar door andere keuzes te maken, tijd te besteden aan je voedsel en slim in te kopen kun je met een klein budget heel verantwoord eten.’’