AH haalt bagels uit de winkel om irriterende stof

Nieuwe inzichten over kanker: boosdoe­ners zijn suiker, bewerkt voedsel en stress

9:02 Een van de meest gevreesde ziekten is kanker. Arts en onderzoeker William Cortvriendt (64) legt in zijn net verschenen boek Kankervrij uit hoe het komt dat we het risico daarop hebben verdubbeld in de afgelopen dertig jaar. ,,Ik raad je af ooit nog suiker te eten.’’