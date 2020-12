Albert Heijn grijpt voor de feestdagen terug op klassiekers als kalkoen en varkenshaas

Koken & etenHalf Nederland kookt uit de Allerhande met kerst. Fans kijken dan ook, zoals altijd, reikhalzend uit naar het moment waarop de feestelijke kersteditie van het magazine van Albert Heijn in de winkel ligt. Vandaag is het zover.

De echte fans hebben hem waarschijnlijk al gescoord: de Allerhande die standaard vanaf 6 december bij de AH verkrijgbaar is (met een oplage van circa 2 miljoen stuks). Het is een jaarlijks terugkerend ritueel om te bekijken wat Albert Heijn nu weer aan mooie recepten te bieden heeft voor de feestdagen. Het zijn bijzondere dagen: Veel families houden het klein, slaan een keer over of zetten opa en oma op een tabletscherm bij hun kerstdiner.

De marktleider is invloedrijk: AH claimt dat een derde van alle Nederlanders met kerst een recept gebruikt van Albert Heijn. Dat zijn miljoenen borden. Het magazine telt 210 pagina’s.

Feest van herkenning

Net als vorig jaar grijpt Albert Heijn in het magazine terug naar eten dat we kennen: beenham, rollade, wild, kalkoen, carpaccio en garnalencocktail. Ook vorig jaar was Allerhande een feest van herkenning, maar ook een beetje aan de veilige kant. AH heeft eindelijk geluisterd naar de Nederlanders, concludeerde reclame-expert Joris van Amerom toen. ,,Leuk om te kiezen wat iedereen lekker vindt. Dat gevoel waren ze misschien een beetje kwijtgeraakt. Ze blijven heel dicht bij de basis.”

Volledig scherm De Allerhandes van 2016 (linksboven), 2017, 2018 en 2019 (rechtsonder). © Koke&Eten

Champignon-roomsaus

Dat gevoel wil AH kennelijk vasthouden, want de varkenshaas staat er weer in en de champignon-roomsaus óók. Er is hertenbiefstuk met spek en eendenborst met rode wijnsaus. Onvergelijkbaar met de hippe gerechten van twee jaar geleden, toen de fans zich teleurgesteld uitlieten over de vele vegakeuzes van de supermarktketen. ‘Nou de teleurstelling was dan ook groot, niks, nada, geen lekkere braadstukken, geen wild, niet echt speciale visgerechten. Wel quinoa (pitjes) veel groen en vegetarisch. En daar wacht je dan met spanning een heel jaar op’, klaagde een van hen op Facebook.

Albert Heijn wil voor ieder wat wils brengen, dus de recepten variëren van lekker makkelijk tot 'een mooi klusje voor de hobbykok in huis'. Volgens Joyce Bierman, bij AH verantwoordelijk voor Allerhande, zijn de recepten de ene keer traditioneel, dan weer verrassend. Als voorbeeld noemt zij de tompouce met avocadomousse en gerookte zalm. De groeiende groep vegetariërs blijft niet in de kou staan: naast een traditioneel gerecht met beenham staat een vergelijkbaar gerecht, maar dan met ‘knolselderijgebraad'.

Klapper van een dessert

De traditie om een klapper van een dessert op de cover te zetten, is overeind gebleven. Dit jaar is het een enorme trifle die in een schaal met rechte wanden is gemaakt waardoor je de lagen goed ziet. Je kunt natuurlijk ook de versie maken waarbij iedereen een mini-trifle voor zich krijgt. Verder is het bij de nagerechten weer een parade van bekende recepten: tiramisu, crème brûlée en chocolademousse.

Om de pijn van het gemis van naasten een beetje te verzachten, biedt Albert Heijn in de winkels kaartjes aan die je kunt sturen naar de mensen die je noodgedwongen moet missen tijdens de feestdagen.

