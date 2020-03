Albert Heijn haalt ‘kip zoetzuur’ uit de handel, bevat mogelijk soja

Koken & eten Vleesloos diner verrast gasten: ‘Is dit echt champignon?’

11:56 Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees dient een oude buskruitfabriek een week lang als een pop-up restaurant, ‘powered by Peter Lute’ zoals dat in goed Nederlands heet. De eerste gasten moeten even wennen. ‘Ik verwacht steeds dat er een goed stuk vlees of een visje bij zit.’