Aldi maakt sprong naar 21ste eeuw: tv-commercials, social media én klantenservice

Koken & etenAldi beleeft een dag van primeurs. De supermarktketen, die zijn marktaandeel afgelopen jaar licht zag terugzakken van 6,1 procent naar 5,9 procent, is vanaf nu op tv te zien met commercials. De supermarktketen begint verder met social media en gaat vragen en klachten behandelen met een eigen klantenservice. ‘Het is een feit dat we een gesloten bedrijf waren.’

,,We hebben een prachtige boodschap die we niet alleen via een folder kunnen verspreiden”, zegt Nienke van de Streek, directeur marketing- en communicatie van Aldi, in een telefonisch interview met deze site. ,,De afgelopen jaren zijn we best bescheiden geweest en daar maken we nu een einde aan. Onze vier commercials stralen uit dat we heel erg met de voetjes op de grond staan. We zijn trots, maar zonder dat we ons daarbij op de borst slaan.”

De tv-campagne bestaat uit vier spots, die zorgvuldig de waarden uitdrukken van de discounter, aldus Van de Streek: eenvoudig, verantwoord en betrouwbaar. ,,We stralen uit dat het niet ingewikkeld hoeft: we bieden heerlijke producten voor de beste prijs.” Over de discounter bestaan veel vooroordelen: dat de scherp geprijsde artikelen niet van goede kwaliteit zouden zijn bijvoorbeeld. ,,Dat is een van de vooroordelen die we teniet willen doen. Onze pindakaas, limonade en pasta zijn als beste getest.”

Social media

Quote Veel mensen denken dat een discounter minder geeft om mens en milieu. Terwijl wij geen plofkip verkopen. Onze varkens en vis zijn gecertifi­ceerd Nienke van de Streek, directeur marketing en communicatie Aldi Haar bedrijf beleeft vandaag meer mijlpalen, vertelt Van de Streek. Op Instagram is afgelopen vrijdag een account geopend en op Facebook zal Aldi voortaan ook zichtbaar zijn. Moesten journalisten tot een paar jaar geleden hun vragen faxen en maar hopen dat ze antwoord kregen, nu is er een persvoorlichter die via mail en telefoon bereikbaar is. ,,Het is een feit dat we lang een gesloten bedrijf waren, daar willen we een eind aan maken. Dat geldt ook voor de klanten. Als je hun bondgenoot bent, dan moet je er ook zijn als ze vragen hebben. Daarom hebben we nu ook een klantenservice.”

Het personeel is vanochtend uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe stappen. ,,Het was feestelijk maar ook serieus. We gaan het samen doen.” Om de trots op het eigen bedrijf aan te wakkeren - en de vooroordelen die ook in de eigen gelederen soms leven te tackelen - leren zij ook bij, bijvoorbeeld door een serie weetjes over Aldi. Van de Streek noemt enkele voorbeelden. ,,Dat onze fruitspread zoveel fruit bevat dat het geen jam mag heten. Dat we de eerste supermarkt waren die stopte met plastic draagtassen. Dat wij voor alle winkels, kantoren en distributiecentra groene energie gebruiken. Veel mensen denken dat een discounter minder geeft om mens en milieu. Terwijl wij geen plofkip verkopen. Onze varkens en vis zijn gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk en keurmerken ASC (verantwoorde kweek) en MSC (gecertificeerd duurzame visserij).”

Marktaandeel gezakt

De van oorsprong Duitse supermarktketen (sinds 1973 in Nederland, inmiddels 500 winkels) heeft de afgelopen periode gebruikt om zich voor te bereiden op de toekomst. In de supermarktwereld woedt een strijd om de klant. Albert Heijn was begin dit jaar volgens de cijfers van onderzoeksbureau Nielsen met 34,9 procent de onbetwiste marktleider. Jumbo groeit intussen keihard door en heeft inmiddels 21 procent marktaandeel in handen. Opvallend is dat Aldi en Lidl voor het eerst sinds jaren licht terrein verloren: het marktaandeel van Lidl zakte van 10,9 naar 10,7 en van Aldi van 6,1 naar 5,9 procent.

Hoe de vlag er nu bijhangt, zegt Van de Streek niet. De coronatijd was voor Aldi - net als voor de andere supermarkten - een tumultueuze tijd. ,,We hebben de afgelopen maanden heel veel geïnvesteerd in maatregelen die ervoor zorgen dat onze klanten zo veilig mogelijk kunnen shoppen. We hebben een stevig coronateam. Het is belangrijk voor ons om de klant het gevoel te geven dat je veilig boodschappen kunt doen bij ons. Er is altijd wel iets te doen.” Welke gevolgen de coronatijd had voor de omzet, vertelt Van de Streek niet. ,,Over de cijfers doen we geen uitspraken.”

