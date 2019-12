Allergisch voor pinda's? Veelbelovend onderzoek komt stapje dichter bij behandeling

Koken & eten Oliebollen­bak­ker introdu­ceert Hollandse pot in Shanghai

12:00 Ambachtelijk brood, appelbeignets, frikadellenbroodjes, oliebollen; bakker Jeroen Brokking, die ooit de AD-oliebollentest won, verkoopt ze sinds kort in Shanghai. Nederlanders in de Chinese stad zijn verheugd, maar oud-werknemers van de bakker in Nederland fronzen hun wenkbrauwen.