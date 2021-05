Als je zo je biefstuk bakt, kan hij niet mislukken

Een exacte bereidingstijd aangeven voor een perfecte biefstuk is ook onmogelijk, aldus Beuk. ,,Veel hangt af van de temperatuur van het vlees, de dikte van het vlees, en de warmtebron die we gebruiken. De temperatuur in de kern van het vlees bepaalt de gaarheid en dus ook de smaak en het gevoel in de mond.”



Een echte liefhebber ervaart bij het aansnijden van een perfect bereide biefstuk een intens geluksgevoel, weet Beuk. ,,Dat gevoel maakt elk moment van aansnijden spannend. Zou het weer gelukt zijn?



Wat is dan het geheim? ,,De tijd nemen!” zegt Beuk. ,,Even snel een biefstukje bakken kan. Maar een perfecte biefstuk vraagt om tijd en aandacht.” Het belangrijkste detail is het voorkomen van een te hoge temperatuur in de kern van het vlees. Hieronder geeft hij twee methodes. In de video legt hij uit hoe hij te werk gaat. ,,Het meest betrouwbaar is methode twee", vindt de chef-kok. ,,Die geeft 100 procent garantie op succes.”