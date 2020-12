Amerikaanse man laat Albert Heijn-logo tatoeëren

„Ik heb gehoord dat dit de manier is om voor de rest van het leven gratis suikerwafels te krijgen”, schrijft Adams bij de foto’s. „Geen zorgen, ik woon in Amerika, waar niemand weet wat dit logo überhaupt betekent. Het zal ons kleine Nederlandse geheim zijn.”

Hij kent de Albert Heijn van de tijd dat hij in Amsterdam verbleef. Van eind vorig jaar tot afgelopen zomer heeft hij er gewoond en gewerkt. ,,De supermarkt ziet er zoveel mooier uit dan die in Amerika’’, vertelt hij aan NH Nieuws. Momenteel woont Adams in New York, maar hij kan niet wachten om weer naar Nederland te komen: ,,Zodra Amerikanen weer naar Nederland mogen, pak ik de eerste vlucht terug. Dan ga ik elke dag naar de Albert Heijn om mijn tattoo te laten zien.” Hij is ook van plan muziek en video’s te maken over de supermarkt.