André van Duin steelt de show in Heel Holland Bakt: ‘Dit is meer een dood schildpadje’

De manier waarop de torens eruit zien, krijgen achter de schermen ook kritiek. Samen met Van der Heijden beoordeelt Van Duin de torens die de kandidaten hebben gefabriceerd. ,,Ik zou hem nooit zo puntig hebben gemaakt", zegt Van der Heijden over een van de kandidaten. Dan lacht Van Duin kwajongensachtig. ,,Ik zou sowieso nooit zo'n toren hebben gemaakt.”



Ook bij de beoordeling heeft Van Duin weer een paar snedige opmerkingen in zijn mouw. Soms is het alleen al de manier waarop hij iets zegt. ,,Kom maar Elizabeth.” Pauze. ,,Met je macaróns.” Elizabeths heeft van haar taart een fraai tuintje gemaakt, maar de macarons: daar is nogal wat mee mis helaas. ,,Het is de taart met de meeste bijen", troost Van Duin haar. Ook Sabines taart valt qua smaak tegen. De koekjes zijn brokkelig en de smaak is niet goed. ,,De bijen zijn er dol op", zegt Van der Heijden. Als ze haar taart weer mag meenemen roept Van Duin haar toe: ,,En hou je bijen bij je.”