App redde al 4 miljoen maaltijden van de vuilnisbak

Koken & etenDe app Too Good To Go bestaat nog maar 2,5 jaar, maar heeft inmiddels 4 miljoen maaltijden behoed voor een gang naar de afvalbak. Supermarkten, horecabedrijven en andere voedselbedrijven hoeven eten niet weg te gooien en consumenten scoren voor een redelijke prijs - en een goed gevoel - een maaltijd.

In het kantoor van Too Good To Go hangt een houten bord waar de score wordt bijgehouden. Er is net een nieuwe mijlpaal bereikt, meldt Jurjen de Waal die werkt als ‘Food Waste Campaigner’ bij de onderneming. Bij het bereiken van de 4 miljoen - goed getimed midden in de Verspillingsvrije Week - was er reden voor een feestelijke sfeer. ,,Dat hebben we wel even gevierd", vertelt De Waal telefonisch. ,,Normaal hadden we dat op kantoor gedaan, maar nu hebben we vanachter onze computerschermen het glas geheven.”



Het is inmiddels voor veel mensen normaal geworden om voedsel te redden: 1,7 miljoen Nederlanders hebben de app op hun telefoon staan en meer dan 4.000 grote en kleine bedrijven hebben zich aangesloten.

Niet gek voor een bedrijf dat nog maar 2,5 jaar bestaat.

Quote Meer nog bij reguliere boodschap­pen proberen mensen te voorkomen dat eten wordt weggegooid Jurjen de Waal ,,We zijn in Nederland sinds januari 2018 actief. Sindsdien is er veel gebeurd. We zijn inmiddels een grote organisatie geworden waar 40 mensen werken. Wat we doen is voedselbedrijven die produceren of voedsel verkopen in contact brengen met consumenten als ze dat eten niet kunnen verkopen voordat de houdbaarheid verloopt. Consumenten betalen er een redelijke prijs voor en zo redden we voedsel dat anders weggegooid had moeten worden. Nu dus al 4 miljoen maaltijden.”

Veel mensen kennen jullie wel, maar hoe werkt het ook weer?

,,Veel mensen maken gebruik van onze Magic Box. Daarin stoppen ondernemers producten waarvan de houdbaarheid in zicht is. Omdat ze niet vooraf weten om welke producten het gaat, is het een verrassing voor de consumenten wat het is. Ondernemers weten niet precies wat niet verkocht zal worden. Die 4000 ondernemingen zijn supermarkten, individuele supermarkten, bakkers, restaurants en steeds meer boeren. Af en toe ontstaat de situatie dat je eten moet weggooien. Hartstikke zonde en jammer voor het milieu. Gelukkig zijn er best veel mensen die daar iets aan willen doen.”

Gooien mensen dat eten niet alsnog weg? Bijvoorbeeld omdat er iets in de box zit dat ze niet lekker vinden?

,,Dat is een belangrijke vraag en daar hebben we samen met Wageningen Universiteit ook onderzoek naar gedaan. Maar we zien dat onze gebruikers 90 procent van wat er in de box zit opeten. Dat komt ook doordat het mensen zijn die zichzelf zien als ‘waste warrior’(verspillingskrijger, red). Ze voelen zich er verantwoordelijk voor. Mensen zijn ook creatief: misschien kun je met stukjes asperges nog een soep maken, daar geven we ook tips voor. Grappig is ook dat ik vaak hoor dat gebruikers producten die ze zelf niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat het niet bij hun eetpatroon past, aanbieden aan de buren. Meer nog bij reguliere boodschappen proberen mensen te voorkomen dat eten wordt weggegooid.”

Wat belandt vaak in de boxen?

,,Ondernemers bepalen zelf wat erin komt en delen dat niet met ons. We hebben er wel onderzoek naar gedaan. We zagen dat bij de vaak verspilde producten: brood een grote productgroep is, naast groente en fruit. Daarnaast natuurlijk veel andere verse producten, want die gaan sneller over de datum en dan kun je ze niet meer gebruiken.”

Wanneer kunnen jullie ermee stoppen? Als er geen verspilling meer is?

Quote We zijn trots op hoever we al zijn gekomen. Dat heeft onze stoutste dromen overtrof­fen Jurjen de Waal ,,We zijn trots op hoever we al zijn gekomen. Dat heeft onze stoutste dromen overtroffen. Maar het probleem is nog niet opgelost. Wereldwijd hebben landen de ambitie om voor 2030 de hoeveelheid verspilling te halveren, ook Nederland. Jaarlijks gooien we hier 2 miljoen ton weg dus dat is 2 miljard kilo naar schatting. Dan gaat het over de producenten, de supermarkten en andere foodbedrijven en de consumenten. We zijn heel trots dat we eraan bijdragen dat aantal kilo's te helpen reduceren, maar er is nog veel te doen. We zijn ook niet enige oplossing, dit moeten we samen doen, met iedereen die erbij betrokken is, van overheid tot ondernemingen en consumenten. Het is ook belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd al bewust zijn van verspilling. Daarom hebben we ook een schoolpakket samengesteld dat leerkrachten in de klas kunnen gebruiken. Iedereen kan bedenken: wat kan ik doen?”

Hoe was de coronatijd voor Too Good To Go?

,,Het was een spannende tijd en heftige tijd, die veel impact heeft gehad. Consumenten keken de kat uit de boom. Voor een deel van onze partners, vooral de horca was het heel zwaar. En is het nog steeds. We hebben ook ondernemingen bijgestaan door via de app gewone maaltijden te verkopen. Omdat veel boeren het moeilijk hadden en hun afzetmarkt kwijt raakten, hebben we die ook een plek gegeven op ons platform. Op het hoogtepunt ging het over aardappelen. Mooi dat we toch 120.000 kilo aardappelen hebben kunnen redden waar boeren een mooie prijs voor hebben gekregen.”

Wat is het doel voor het einde van het jaar?

,,Onze droom is naar 10 miljoen maaltijden te gaan, maar of dat ook voor 31 december lukt, kan ik niet zeggen. Een andere droom is ook om meer partijen mee te krijgen in de strijd tegen verspilling. Mooi dat in de Verspillingsvrije Week meer aandacht voor dit onderwerp is.”

Is het uiteindelijk doel om overbodig te worden?

,,Of overbodig worden een doel is? Ja, voor een deel wel, voor een deel niet. Verspilling tegengaan kan op allerlei manieren en als verschillende initiatieven en partijen erin slagen minder te verspillen. Heel goed. Maar of je nou supermarkt of horeca: allerlei invloeden waardoor je toch af en toe met iets blijft zetten.

