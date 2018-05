Asperges waren nooit zo goedkoop

Koken & eten Gezond eetpatroon blijkt óók goed voor je hersenen

20 mei Mensen die veel groenten, fruit, noten en vis eten, zouden weleens grotere hersenen kunnen hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van een de Nederlandse professor Meike Vernooij. Haar onderzoek is gepubliceerd in het vakblad van de American Academy of Neurology.