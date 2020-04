BBQ-tip van Julius Jaspers: Zo maak je heerlijke kip met citroen

Leg de kip met zijn borst naar beneden op een plank en knip met een goede keukenschaar open langs de ruggengraat. Knip als de kip open is langs de andere kant de ruggengraat eruit. Als je de kip nu openvouwt zie je een wit stuk bot zitten, dit is het borstbeen. Als je het borstbeen een stukje insnijdt met een scherp mes kun je daarna met je vingers het borstbeen eruit wippen (even met de vingers onder het been wroeten). De kip is nu klaar voor verdere bereiding. Snijd alles nog een keer doormidden.