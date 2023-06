Bederft de ‘Slag om de sjasliek’ de eetlust? ‘Het idee heerst dat we verdeeld zijn over vleesconsumptie’

Wel iedere dag een gehaktbal in de bedrijfskantine, maar een haringparty zonder ‘overbeviste’ haring en mét asperges. Het leidde recent tot felle discussies in Arnhem en Nijmegen. Wie heeft er straks nog trek in die zomer-bbq van de baas? ,,Het idee heerst dat we verdeeld zijn over vleesconsumptie,” maar Wakker Dier denkt hier anders over.