Beleggen in wijn? Zo ga je niet nat: ‘Een goed netwerk is essentieel’

video Sanie (23) bezocht alle 173 McDrives van Nederland: ‘Heb honderden kipnuggets besteld’

12 april Sanie Patty (23) tufte, in strijd tegen de coronaverveling, door alle 173 McDrives van Nederland. Hij bestelde overal eten en bewaarde zijn bonnetjes in twee goudgele plakboeken. ,,De lekkerste kipnuggets at ik in Enschede.”