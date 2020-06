Ben & Jerry’s deelt beroemde Cookie Dough-recept, maar fans bedelen om speciale ijssneakers

Ingrediënten:

Bereiding:

1. Warm de bloem op in de microgolfoven. Dit is een belangrijke stap, omdat je ziek kan worden van rauwe bloem. Doe de bloem in een hittebestendige kom en warm hem op in intervallen van 30 seconden totdat de bloem overal de temperatuur van 74 graden Celsius bereikt heeft. Roer goed tussendoor.

2. Mix de boter en suiker tot een luchtig mengsel.

3. Voeg daar het vanille-extract, de room en het zout aan toe en mix goed door elkaar.

4. Voeg er vervolgende de bloem aan toe en meng hem onder het geheel.

5. En last but not least: doe de chocolate chips erbij!

Serveer en geniet of bewaar de cookie dough in een luchtdichte verpakking in de koelkast.