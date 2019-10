Benz at Kazerne in Eindhoven: Waanzinnig mooi, maar waar blijft het rocken?

Ooit huisden hier marechaussees, maar de Kazerne in Eindhoven is inmiddels een heuse design-hotspot. Het gerenoveerde pand aan de Paradijslaan biedt onderdak aan exposities en design in de breedste zin van het woord - overnachten in luxekamers kan bijvoorbeeld ook. In het complex zitten twee restaurants: een Italiaan en Benz, met een Scandinavische touch, het paradepaardje waarvoor wij hier zijn. De chef-koks in het koetshuis noemen zich culinaire rockers, met de Zweed Rasmus Olander (24) als voorman en aan zijn zijde Mark Groenendaal en Tilburger Nik Tonglet. Het jonge trio heeft al een aanzienlijke staat van dienst opgebouwd.