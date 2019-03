Beschimmeld eten in Chinese schoolkantine: kinderen ziek, ouders boos, rector stapt op

VIDEODe rector van een school in de Chinese stad Chengdu is ontslagen nadat er beschimmeld eten was gevonden in de kantine van zijn school. Ook een medewerker moet het veld ruimen na het voedselincident. Het onderzoek loopt nog.

Ouders van de leerlingen protesteerden vorige week op heftige wijze toen bedorven vlees en vis zouden zijn aangetroffen in de keuken van de privéschool. De rector moest zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt de bestuurder van het Wenjiang district, Ma Liehong. Hij kondigde dit zondagmiddag in een persbijeenkomst aan. Jiang Hong, rector van de Development School of Chengdu No 7 High School, meldt de South China Morning Post. Het schoolbestuur zou al hebben besloten het schoolhoofd te ontslaan.



Een aantal leerlingen klaagde over maagpijn. Daarop besloot een groep ouders een bezoekje te brengen aan de kantine. Daar zouden zij dinsdag bergen vlees en zeevruchten vol schimmel hebben gevonden in de keuken, melden getuigen tegen de Chinese nieuwssite. Op social media zijn de foto's gepubliceerd, die worden volop gedeeld.

Bestormen

Na de vondst hebben boze ouders bij de school van de provincie Sichuan een protestactie gehouden. Op videobeelden is te zien hoe honderden ouders de toegang van de school bestormen. Politie moest pepperspray gebruiken en hield enkele actievoerende ouders aan. Ouders zouden ook hebben geprotesteerd bij overheidsgebouwen.



De ouders vroegen zich af of de school werd op een goede manier werd geleid, zei Ma Liehong in zijn verklaring. ,,Dit heeft gezorgd voor sociale onrust en heeft een negatief effect op onze gemeenschap. Daarvoor voel ik diep verantwoordelijk.”

Een van de voedingsmiddelen waarvan monsters zijn genomen waren noedels die waren gemaakt van zoete aardappel. Deze noedels bleken niet te voldoen aan de veiligheidseisen: ze waren beschimmeld.

De enorme school heeft 5.600 leerlingen en 600 medewerkers. De eigenaar van het gebouw -Chengdu Gaoda Investment Development- en de juridisch medewerker zijn onderwerp van onderzoek. Er is een verzoek ingediend om de leiding van de school te wisselen. Ook moet de school het hygiënebeleid drastisch onder de loep nemen. Er moet bij elke maaltijd iemand van de leiding aanwezig zijn, aldus Ma. Op vrijdag zijn twee districtsambtenaren geschorst. Ook naar hen loopt een onderzoek, meldde China News Net.

Salmonella

Van de voedingsmiddelen zijn woensdag monsters genomen. Ouders trekken de voorlopige resultaten in twijfel. De ei-gerechten, de gezouten eierdooiers, de kimchi, de vis en de zoete rijstballetjes zouden allemaal voldoen aan de veiligheidsstandaarden. Ma Liehong verklaarde op zondag dat 19 monsters zijn genomen. Het lab kijkt of er sprake is van onder andere salmonella, die voedselvergiftiging veroorzaakt. Die resultaten zijn maandag bekend. Het monster van de noedels met zoete aardappel voldeden niet aan de eisen: die waren beschimmeld. De noedels zijn volgens de site Xinhuanet afkomstig van een fabrikant in het district Pidu. Er is tot dusver 52,5 kilo van het voedsel gekookt. De rest - 22,5 kilo - is in beslag genomen.

De politie heeft een vrouw aangehouden die verkeerde informatie online zou hebben gedeeld over de schoolkantine. Ze zou hebben toegegeven fake news te hebben verspreid via Weibo. Bij dezelfde persconferentie als Ma Liehong sprak, zei de directeur van de Chengdu Market Supervisie Administratie dat de politie een onderzoek instelt naar foto van beschimmeld eten op sociale media. De verspreiders zouden ten onrechte claimen dat de foto's uit de kantine zijn genomen.