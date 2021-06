‘Bestrijdingsmiddelen in rode wijn van AH, Jumbo en Lidl’

In alle onderzochte wijnen vond het laboratorium het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. In de Lidl-wijn zat het meeste. In de bordeauxwijnen van Jumbo en Lidl zat ook nog pyrimethanil. ‘Volgens de normen, zoals deze door de Europese voedselwaakhond EFSA en het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zijn vastgesteld, zijn er geen overschrijdingen’, meldt EenVandaag over het fruit. ‘Of er bij de wijnen sprake is van overschrijdingen, is niet na te gaan, omdat er alleen voor wijndruiven een norm bestaat en niet voor wijn zelf.’ Neuroloog Bas Bloem zegt in een reactie ‘geschrokken’ te zijn. Toxicoloog Martin van de Berg vindt de vondsten ‘opmerkelijk’.