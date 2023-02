Bier wordt nóg duurder, ondanks winstsprong bij Heineken

Bijna 2,7 miljard euro winst, ruim 30 procent meer omzet. En dan toch nieuwe prijsstijgingen voor bier aankondigen. Heinekentopman Van den Brink erkent dat beide berichten voor de buitenwereld op gespannen voet met elkaar lijken te staan.

,,Er is soms de perceptie dat bedrijven als Heineken misbruik maken van de situatie", zegt hij. ,,Maar onze winstmarge in Europa is echt lager dan in 2019. Er lijkt nu een enorme sprong te zijn, maar dat is wel ten opzichte van 2022, toen de pandemie nog vol in onze cijfers zat.”

Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt de tweede bierbrouwer ter wereld vol getroffen door hogere graanprijzen. Oekraïne en Rusland zijn immers de belangrijkste producenten van graan in de wereld. Daarnaast wordt de brouwer hard geraakt door de torenhoge energieprijzen. Van den Brink voorspelt dat de kosten voor ingrediënten en energie dit jaar 16 tot 19 procent kunnen stijgen.

Euro voor euro

Heineken houdt daarbij vast aan het streven om prijsstijgingen ‘euro voor euro’ door te berekenen. Maar wel met beleid. ,,We zijn apetrots op onze resultaten, maar die worden slechts deels gedreven doordat we meer bier verkopen. Als we de afgelopen jaren niet fors hadden bespaard op onze kosten, zou het er heel anders uitzien.

,,Onze totale winst is hoger dan in 2019. Maar niet in Europa. Onze marges staan daar ontzettend onder druk. We zullen terughoudend zijn met prijsstijgingen. We proberen die inflatie door te berekenen, maar dat zal in Europa niet helemaal lukken. Gelukkig gaat dat door de groei in Azië wereldwijd beter. We kunnen tegenslagen elders compenseren.”

Quote Mensen vergeten dat de productie van bierblik­jes, flessen en kartonnen verpakkin­gen enorm ener­gie-intensief is. Dat gaan we dit jaar echt voelen Harold van den Broek, financieel topman

,,Prijsstijgingen zijn een lokale beslissing", zegt financieel topman Harold van den Broek. ,,Waarbij het wel belangrijk is dat we het juiste willen doen voor de hele industrie. Wíj moeten investeren, maar we moeten er ook voor zorgen dat de horeca kan blijven investeren. Dat lukt alleen als de consument beseft waar de prijs voor een biertje uit bestaat.”

,,Mensen vergeten dat de productie van bierblikjes, flessen en kartonnen verpakkingen enorm energie-intensief is. Dat gaan we dit jaar echt voelen. We kopen grondstoffen en energie twaalf maanden vooruit in. De piek van energieprijzen van afgelopen jaar gaan wij in 2023 echt voelen. In 2024 zullen we een beetje normalisering zien, maar daar zullen we geen voorschot op nemen. We moeten bij de les blijven.”

Meer bier verkocht

Consumenten lijken hogere prijzen tot nu toe te accepteren. De brouwer rekende hogere kosten vorig jaar al door in de bierprijzen, zowel in de horeca als in de supermarkt. Desondanks verkocht het concern in 2022 bijna 7 procent meer bier, 257 miljoen hectoliter. Daarmee overtrof 2022 ook de verkoop in pre-coronajaar 2019.

Dan gaat het niet alleen om lokale merken (zoals Amstel in Nederland) maar ook om ‘premiumbier’ van huismerk Heineken. De verkoop van alcoholvrij bier, waaronder Heineken 0.0, groeide vorig jaar verder, in Europa en de VS meer dan 10 procent.

De winstsprong is ook een gevolg van ‘reorganisatie Evergreen’ die de twee jaar geleden aangetreden Van den Brink bij Heineken heeft doorgevoerd om het bedrijf te stroomlijnen. Daarnaast liggen kostenbesparingsprogramma’s, waarin 2 miljard euro geschrapt moet worden, op schema. Daarvoor waren wel ook personele ingrepen nodig, onder meer op het hoofdkantoor in Amsterdam.

Volgens Van den Broek kan het besparingsdoel nog wel eens hoger uitvallen. ,,We staan nu op 1,7 miljard euro en hebben goed zicht op de resultaten van de besparingprogramma’s. Vandaar dat we kunnen zeggen dat we vol vertrouwen zijn dat we die 2 miljard zullen halen, en daar misschien nog overheen gaan.”

Investeren in groei

Heineken streeft er nu naar om in het vervolg de kosten jaarlijks nog eens 400 miljoen euro omlaag te brengen, onder meer door het stroomlijnen van de logistiek in Europa. ,,We willen het geen eenmalige exercitie laten zijn. We moeten blijven investeren in de groei van het bedrijf, dus moeten we blijven besparen.”

,,Als je naar de cijfers kijkt, gaven we vorig jaar bijna een half miljard euro meer uit aan marketing en verkoop,” geeft Van den Brink als voorbeeld voor investeringen. ,,Dat doen we heel bewust. We willen niet alleen focussen op de korte termijn. We moeten het tempo van de introductie van nieuwe producten opvoeren om onze merken relevant houden.”

Dat doen we deels door voor al onze merken alcoholvrije varianten te introduceren en nieuwe biertjes als Birra Moretti of Heineken Silver uit te rollen, gericht op de jongere consument. Maar ook door lokale merken of samenwerkingen te innoveren, zoals in Nederland Texels of Oedipus. De kracht van Heineken is dat we grote dingen goed doen, maar ook het gevoel hebben om heel lokaal te innoveren.”

Rusland Ondanks, na enige maatschappelijke druk, de aankondiging een jaar geleden dat Heineken vertrekt uit Rusland, is de brouwer er nog altijd actief met lokale brouwerijen. Met tegenzin, aldus Van den Brink. ,,We waren het eerste grote voedingsbedrijf dat wegging uit Rusland,” zegt hij. ,,We hebben het merk Heineken uit de Russische markt gehaald en we zullen onze brouwerijen verkopen. Maar er werken daar wel 1800 mensen voor ons. Die moeten we goed begeleiden. We zoeken naar een nieuwe eigenaar. Dat moet lukken in de eerste helft van dit jaar.” De brouwer houdt vast aan de verwachting dat het daardoor 400 miljoen euro moet afschrijven, waarvan afgelopen jaar al 88 miljoen is genomen.