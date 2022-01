Bij Kula krijg je gezonde gerechten, die passen bij alle goede voornemens in het nieuwe jaar

Beetje bang

Veel mensen zijn nog steeds een beetje bang voor yoga, daarin willen Annemijn van der Vorm (28) en Berend Romijn (29) verandering brengen. Kula is de naam van een nieuw concept in Nederland waar je behalve eet en drinkt ook aan jezelf kan werken met yoga. Verwen eerst de innerlijke mens om je erna te laven aan fijne spijzen. Of andersom. Yogastudio meets restaurantconcept in de Coolhaven in Rotterdam. De drempels zijn geslecht, nu de lockdown nog.