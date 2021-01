Boer Matthijs wil de witte motor weer sexy maken: ‘Dit is de ‘single malt’ onder de melk’

Voor wie het concept nog niet kent: elke koe wordt apart gemolken en de melk zit binnen 10 minuten gepasteuriseerd en wel in zijn eigen flesje. Mét etiket waarop informatie over de koe en de smaak van haar melk staat. Een uniek concept of een briljante marketingtruc? ,,Absoluut het eerste’’, zegt Baan. ,,De melk in onze fles die je uit de koeling van de supermarkt trekt, is 100 procent traceerbaar tot aan die specifieke koe. ElkeMelk is het enige product ter wereld waarbij dat kan.’’