Bombardement met kerstcommercials is begonnen

Recensie Passie en liefde uit de Perzische keuken van restaurant Saffraan in Eindhoven

27 november In de keuken van het Perzische restaurant Saffraan in Eindhoven worden met hart en ziel traditionele gerechten met een eigen ‘touch’ bereid. De driegangen-proeverij bestaat uit maar liefst zeven gerechten waarbij milde smaakmakers overheersen. Saffraan is natuurlijk niet weg te denken uit deze keuken. Beoordeling: 8.