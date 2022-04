Boterham met kaas beu? Neem eens iets anders mee als lunch

1. Draai een wrap

,,Lekker met kaas, sla en een ­beetje kruidenroomkaas, groene pesto of appelstroop’’, zegt Brenda Hoff, bekend als blogger Brenda Kookt. ,,Of neem rosbief met rucola, oude kaas en pesto of truffelmayonaise. Of ga voor hummus met paprika, komkommer, tomaat en sla bijvoorbeeld. Je kunt die paprika ook nog grillen. Eenvoudig en lekker.’’