Boterhammetje mee naar werk of school, of iets nóg lekkerders zoals een loempia of banaansushi?

Koken & EtenDat je meer tussen de middag kan eten dan een boterham met kaas weten we wel. Maar ook echt iets lekkers máken (want dat is goedkoper), dat is vers twee. Terwijl het ook weer niet zo moeilijk hoeft te zijn.

Janine Jansen is niet een groot luncher. Uitgebreid tafelen doet ze vooral als ze in het buitenland is, dan neemt ze er wel de tijd voor. Maar ja, een mens - zelfs een culinair auteur - moet toch eten. Dan kan het beter maar wat lekkers zijn. Van haar hand verscheen onlangs Lunch to go.

Wat lekker is om als lunch te eten, dat hangt er maar vanaf, zegt Jansen. ,,Dat ligt er natuurlijk erg aan wat je wilt eten. Kijk, een boterham is goed mee te nemen. En een salade kan ook uitstekend, maar dat vergt wat meer voorbereidingstijd. En de vraag is: wat stop ik daar nou in?”

Stap één is: wat is voedzaam? ,,Wat heb jij nodig om de dag door te komen? Een wrap is lekker, maar vult niet erg. Het is een persoonlijk ding, dus ik kan alleen suggesties geven. Als ik op pad ga neem ik vaak haverballetjes mee en notenbrood. Ik ben niet zo van de boterhammen. Ik eet altijd wel iets van fruit.”

Quote Als ik overdag geen zin heb om iets te maken als ik thuis ben, dan neem ik ook een restje uit de koelkast. Zoals koolsla laatst. Heel erg lekker Janine Jansen

Die haverballetjes, die maakt ze met 50 gram gedroogde rozijnen of cranberries, 50 gram noten 100 gram volkoren havermeel, 100 gram Griekse yoghurt, 25 gram gebroken lijnzaad, 50 gram ongebrande, ongezouten noten, twee eetlepels olijfolie, een ei en een beetje zout. Die ingrediënten meng je in een kom. Maak er balletjes van die dezelfde grootte hebben. Bak ze in een voorverwarmde oven van 180 graden Celsius tot ze lichtbruin zijn (ongeveer dertig minuten). ,,Daar kun je lang op door.”

Ook heel prettig als noodvoer: ongebrand en ongezouten. ,,Maar je kunt natuurlijk ook van alles bakken en koken. Het is wel een andere mindset. Je moet de avond ervoor al denken: dat stop ik in de lunchtrommel en neem ik mee. Als ik overdag geen zin heb om iets te maken als ik thuis ben, dan neem ik ook een restje uit de koelkast. Zoals koolsla laatst. Heel erg lekker.”

Vezels in groenten vullen ook

Eiwitten zijn best belangrijk, maar daaraan heeft bijna niemand een tekort. Bovendien: Jansen is samen met haar zus - die hartspecialist is - goed thuis in de mediterrane keukens (samen schreven ze een handvol boeken met gezonde en lekkere recepten). En in Zuid-Europese landen zijn rijke koolhydraten heel belangrijk. ,,Spelt, haver en ook volkorentarwe en volkorenrijst vullen goed. En groenten! Daar zitten veel vezels in, dus die vullen ook. Je hoeft echt geen zes eieren per week te eten. En vlees propageren we ook niet in deze tijden.”

Heel leuk om te eten vindt Jansen loempia's (springrolls). ,,Dat vind ik zo'n super uitvinding. Heel praktisch en zo lekker. Heel eenvoudig en blijft lang goed.”

Volledig scherm Rodekoolspringroll uit Lunch to go van Janine Jansen. © Janine Jansen

Springrolls met rode kool en omelet

Ingrediënten voor 4 springrolls

flinke hand koriander

2 lente-uitjes

2 el mayonaise

2 el yoghurt

zout en peper

1 tl wasabi of mierikswortel

½ komkommer

1 avocado

½ rode kool

1 ei

scheutje sojasaus

4 rijstvellen

In plaats van rode kool kun je elke kool gebruiken: spitskool, witte kool, Chinese kool – allemaal lekker knapperig als je ze rauw eet.

Bereiding

- Snij de koriander en de lente-uitjes zeer fijn. Meng de mayonaise met de yoghurt en breng op smaak met de koriander, de lente-uitjes, een beetje zout en peper en de wasabi of mierikswortel.

- Snij de komkommer en de avocado in reepjes. Snij de rode kool met de mandoline ragfijn.

- Kluts het ei en roer de sojasaus erdoorheen.

- Bak er in circa 5 minuten een omelet van met het deksel op de pan.

- Zet een kom met net gekookt water klaar waar de rijstvellen in passen. Leg het eerste rijstvel even in het water, ongeveer 10 seconden. Haal het vel eruit, laat het uitlekken, en leg er in het midden wat rode kool op. Bedek met een beetje saus, dan wat avocado, komkommer en een stukje ei.

- Vouw de randen naar binnen en voilà: een prachtig pakketje.

Uit: Lunch to go, gezonde gerechten voor onderweg. Janine Jansen.

Voor de kinderen heeft Eatertainment een hele serie lunchtrommels voor kinderen samengesteld. Er zit altijd wel een lunchbox bij die hapjes heeft die jouw kind lekker vindt. Of jijzelf natuurlijk.

Lunchbox met pastasalade en banaansushi

Volledig scherm Lunchbox met pastasalade en banaansushi. © Eatertainment

Deze lunchbox is voor kinderen. Het bevat wereldse gerechtjes. Van een Italiaanse pastasalade tot groentesticks met hummus uit het Midden-Oosten en de banaansushi– uiteraard – geïnspireerd op de Japanse sushi.

Lunchbox met knakworst en fruitspiesjes

Volledig scherm Lunchbox met knakworst en roodfruit-spiesjes. © Eatertainment

Ook deze lunchbox is speciaal gemaakt voor kinderen: met knakworstjes in bladerdeeg, havermoutwafels en havermoutkoekjes, worteltjes en een fruitspiesje met dip.

Lunchbox met kipwrap en appel-speltcake

Volledig scherm Lunchbox met kipwrap en appel-speltcake. © Eatertainment

Nog zo'n lekkere box voor de kinderen. Met een rijkgevulde wrap, tortillachips met een dip, tutti frutti, snoeptomaatjes en een plak appel-speltcake. Voedzaam en feestelijk.

Lunchbox met kaassandwich en groentemuffin

Volledig scherm Lunchbox met kaassandwich en groentemuffin. © Eatertainment

In deze lunchtrommel zit een kaassandwich. Daarbij gaat een lekkere groentemuffin, een granolareep, groentesticks met dip en vrolijke snackkaasjes. Een lekkere en gevarieerde lunchbox!

Lunchbox met gevulde pita en banaanmuffin

Volledig scherm Lunchbox met gevulde pita en banaanmuffin. © Eatertainment

Hou je van ei? Dan is deze lunchbox iets voor jou. Er zit een gevulde pita met boerenomelet in, lekker en voedzaam! Verder vind je er een plak hartige courgettecake, een banaanmuffin en bliss balls. Dat zijn kleine ‘energie’-balletjes gemaakt van dadels en noten. Vul de lunchbox aan met je favoriete fruit. In deze box zit rood fruit.

