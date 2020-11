Boycot voor Australische tv-kok (en complotdenker) na posten van nazisymbool

Grote Australische winkelbedrijven zeiden de boeken en producten van Evans uit de winkels te halen na reacties op zijn Instagram-post met een zwarte zon, een symbool dat geassocieerd wordt met nazi-Duitsland en dat gebruikt wordt door neonazi's. Het gaat om een cirkel met een soort ‘spaken’. Pete Evans is een van de chefs in de kookshow My Kitchen Rules die in Nederland op Net5 te zien is.

Uitgever Pan MacMillan is een van de bedrijven die publiekelijk afstand namen van Evans en aan winkeliers vroeg zijn boeken terug te sturen. Ook Baccarat, een merk keukengerei, gaf aan te zullen stoppen met het produceren en verkopen van een lijn producten die zijn naam draagt. ‘Naar onze mening zijn de beelden en meningen van de heer Evans weerzinwekkend, onaanvaardbaar en zeer beledigend’, stelde Baccarat Australia in een verklaring.



Evans aanstaande deelname aan de Australische realityshow I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here is naar verluidt ook geannuleerd.