Leroy had een eetstoornis en inspireert nu 150.000 instagrammers om gezond te eten

Koken & EtenHet is vandaag internationale anti-dieetdag, een dag die in het teken staat van gezond eten zonder te diëten. Leroy van de Ree (28) is op Instagram een groeiende online bekendheid. De Amsterdammer deelt praktische tips over het maken van gezonde eetkeuzes.

Wat vind jij van anti-dieetdag?

,,Om eerlijk te zijn was ik er nog niet bekend mee. Ik vind het wel goed dat er aandacht is voor de negatieve kanten van diëten, want ik sta daar niet zo achter. Een dieet op de lange termijn gaat nooit werken. Als je gezond wil eten moet je dat juist op een voor jou natuurlijke manier kunnen doen. Als je jezelf oplegt wat wel en niet mag, kun je daarin doorslaan.”

Waarom denk je dat je daarin door kan slaan?

,,Ik heb zelf ook zo’n gestoorde relatie gehad met voeding. Er waren momenten waarop mensen om me heen zeiden dat het niet gezond was hoe ik met eten omging. Ik had op maandag al maaltijden voor de hele week gemaakt waarbij ik alles precies afwoog. Zelfs de flessen water stonden in de koelkast. Ik leefde als een machine qua eten. Ik was toen ook erg fanatiek met sporten. Ik had een streefgewicht en sloeg daarin door.”

Quote Als man praat je niet zo snel met iemand over zulke dingen Dat klinkt alsof je een eetstoornis had.

,,Ik vind eetstoornis zo beladen klinken. Maar ja, ik weet eigenlijk vrij zeker dat ik een eetstoornis heb gehad. Al heb ik nooit de officiële diagnose gekregen Als man praat je niet zo snel met iemand over zulke dingen, ik denk dat dat een cultureel dingetje is. Gelukkig zijn er wel steeds meer mannen die zich uitspreken, want ik denk dat er stiekem een heel grote groep mannen is die hier ook mee worstelt.”

Hoe heb je de balans teruggevonden?

,,Op een gegeven moment had ik dat ideale lichaam dat ik wilde, maar dat was het dan ook. Ik realiseerde me dat ik helemaal niet gelukkiger was dan voorheen. Ik ging het daarom rustiger aan doen met voeding en sporten en ik kwam erachter dat ik helemaal niet extreem aankwam. Ik ging daarom weer op een normale manier leven. Ik weet nu wanneer ik een gezonde keuze moet maken en wanneer ik een frietje haal in de middag.”

Je hebt veel volgers op Instagram en dat aantal groeit nog steeds. Hoe zorg je ervoor dat je geen eetstoornissen in de hand werkt met jouw verleden?

,,Ik voel een morele plicht om te laten zien dat ik soms ook ongezond doe. Ik vind dat ik eens in de zoveel tijd die nuance moet aanbrengen door bijvoorbeeld een foto te posten dat ik een broodje kroket eet. Het is iets waar ik me steeds bewuster van word en ik wil daar ook meer content over gaan maken. De generatie van nu is moeilijk tevreden doordat we in een online beeldcultuur leven. Je wilt zijn wat je ziet.”

Quote De generatie van nu is moeilijk tevreden doordat we in een online beeldcul­tuur leven. Je wilt zijn wat je ziet

Wat is de boodschap die jij je volgers wil meegeven over gezond eten?

,,Ik wil ze meegeven dat het niet duur hoeft te zijn om gezond te eten en dat het niet ingewikkeld is om een gezonde keus te maken. Je moet vooral je gezonde verstand gebruiken.”

Je deelt veel content over het lezen van etiketten. Is dat niet iets simpels dat mensen zelf kunnen doen?

,,Het is lastiger dan het lijkt. Er staan namelijk veel claims op etiketten waardoor je je gemakkelijk verkijkt op wat er nu echt in een product zit. Zo staat er bijvoorbeeld groot aangegeven dat het product vezelrijk is, maar niet dat er eigenlijk helemaal niet zoveel vezels in zitten. Het kost veel tijd om het echt te leren begrijpen en daar wil ik mensen bij helpen.”

Wat betekent gezond eten voor jou?

,,Gezond eten is voor mij het eten van een gerecht of product waar ik energie van krijg en dat ik tegelijkertijd ook lekker vind. Voor mij zijn dat vaak producten die dicht bij de natuur staan en die zo min mogelijk bewerkt zijn. Ik wil zoveel mogelijk producten eten zoals ze in eerste instantie bedoeld zijn. Ik denk dat we daar als mens op zijn ingericht.”

Tips om gezond te eten zonder te diëten van Leroy van de Ree 1. Lees verpakkingen ,,Van het bestanddeel dat als eerste op de ingrediëntenlijst staat, zit het meeste in het product.”

2. Eet zo min mogelijk bewerkte producten ,,Dan weet je zeker dat het geen onnodige of ongezonde voedingsstoffen bevat.”

3. Koop geen ‘gezonde’ versie van een ongezond product ,,Je kan beter een keer een ongezond product eten en verder gewoon gezond eten.”

4. Beweeg, maar maak het jezelf niet te moeilijk ,,Begin met wandelen en bouw het langzaam op. Als je daaraan gewend bent geraakt, kun je een sport gaan doen waar je energie van krijgt.”

5. Maak een leefstijl van gezond eten in plaats van een dieet ,,Dat is een stuk makkelijker om vol te houden.”

