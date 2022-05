Waarom mannen vaker bier drinken dan vrouwen? ‘Bierprofessor’ Leendert Alberts weet het

Wat Eten We Vandaag: Vegetari­sche Spaanse bonenstoof

Dit recept is geïnspireerd op stoofgerechten uit de binnenlanden van Spanje. Bij deze vegetarische variant is gekozen voor zoete aardappel in plaats van worst. Dit geeft de bonenstoof wat meer body en een lekkere zoete smaak. Het paprikapoeder en de chilivlokken zorgen voor de Spaanse spicy touch.

