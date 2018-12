Brabanders gaan het liefst met korting uit eten

Let op: deze snoepjes zijn niet voor kinderen

2 december Geen maand zo zoet als december. Schuimpjes, chocoladeletters, kruidnoten, we kunnen onze lol niet op. Naast al dat kindersnoep is er ook speciaal voor volwassenen. Enorm populair in de VS en Scandavische landen; hier moeten 18-plussers de luxe snoepjes nog ontdekken.