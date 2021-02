Broodexpert: Het brood dat jij eet, vertelt of je tot elite behoort (of niet)

Soulmates en Ons Restaurant in Mierlo gaan dicht; onderne­mers­echt­paar ziet door coronacri­sis geen toekomst meer voor deze zaken

28 januari MIERLO - Mierlo is in één klap drie horecazaken armer en heeft er een paar leegstaande panden bij. Afgelopen weekend werd bekend dat de Backstage Barberpub aan de Vesperstraat 8 in Mierlo vanwege de coronaperikelen de handdoek in de ring gooit. Nu is duidelijk dat ook het inpandige eetcafé Soulmates en culi-café Ons Restaurant aan de Marktstraat 82 dichtgaan.