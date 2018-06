Buiten koken: we maken het steeds gekker

Koken & etenBuiten koken is voor een groeiende groep thuiskoks doodgewoon geworden. Extreem luxe of juist terug naar de natuur. We rijgen een heel varken aan het spit of eten een maaltje van onkruid.

Bij stijgende temperaturen wrijven Dirk-Jan Methorst en Remco Holtslag zich in de handen. Dan zien ze meer auto's de parkeerplaats voor hun onderneming opdraaien. Het tweetal is eigenaar van Roost Buitenkoken in Haaksbergen. Ze noemen zich met trots 'de grootse specialist van Twente en omstreken op het gebied van koken in de achtertuin en alles wat daarmee te maken heeft'.

Quote Tuinhuizen zijn populair en buiten koken gebeurt steeds meer. Wat dat betreft gaan we Amerika achterna Dirk-Jan Methorst

Op Vaderdag hielden ze een workshop buiten koken. Ook denken ze na over een wedstrijd grillen. Plannen genoeg. ,,Steeds meer mensen willen een aangenaam buitenleven. Tuinhuizen zijn populair en buiten koken gebeurt steeds meer. Wat dat betreft gaan we Amerika achterna'', zegt Methorst.

Winkels voor buiten koken zijn volgens hem nog vrij onbekend in dit deel van Nederland. Methorst en Holtslag hebben de stap gewaagd. De zomer zorgt voor de drukste maanden van het jaar.

Volledig scherm © Shutterstock

Quote Buiten koken wordt ook hier een way of life Dirk-Jan Methorst Online zijn buitenkookspullen volop te koop. Zoals bij Buitenkookproducten van Michel van Kimmenaede, waar je terecht kunt voor driepootbarbecues en emaillen pannen. Hardloper is de rocket stove: een kleine oven die je met hout stookt. Ook de Dutch oven is een populair product. ,,Je merkt dat mensen steeds vaker buiten willen koken'', aldus Van Kimmenaede. ,,Ze bouwen een veranda aan hun huis en vinden het leuk om buiten te gaan koken.'' Niet alleen bbq-en maar ook op hout koken staat in de belangstelling. ,,Het is gezellig om met het hele gezin om het vuur te zitten.''

Volledig scherm © Shutterstock Ook de mannen van Roost zagen die toenemende aandacht voor buiten koken. ,,Het wordt ook hier een way of life, net als in de Verenigde Staten. Natuurlijk werd in Nederland al heel lang gebarbecued, maar passieloos. Dit is meer dan alleen wat stukken vlees op de grill leggen. In België bijvoorbeeld worden veel meer kleine hapjes gemaakt. Die trend zie je nu ook meer in Nederland. Want je kunt ook groenten, aardappelen en vis buiten klaarmaken", zegt Methorst.

Volledig scherm In een Dutch oven kun je ook pizza, brood en appeltaart bakken. © Shutterstock De kosten hangen af van je als 'buitenkoker' wilt. Ook hier geldt: je kunt het zo gek maken als je wilt. Een populair Green Egg kost in mini-versie onder de 700 euro, maar een groot exemplaar met toebehoren kost tegen de 2000 euro. Voor een pizza-oven ben je zo 1000 kwijt. En voor barcecues kun je voor een paar tientjes klaar zijn of kiezen voor een American smoker (de Rolls Royce onder de barbecues zeggen de makers) met alles erop en dan ben je zo 2000 euro armer.

Quote Een jaar of tien geleden had een winkel als de onze niet zo veel kans gehad. Maar de tijden zijn veranderd Dirk-Jan Methorst De ondernemers van Roost zien dat meer mensen bereid zijn de knip te trekken voor een kookstel. Voor de meest luxe verrijdbare barbecue die het bedrijf verkoopt, moet 6400 euro worden neergeteld. ,,Daarvan verkopen we er een paar per jaar. We hebben ook barbecues die aanzienlijk goedkoper zijn. We zien dat menigeen wel 500 tot 1000 euro wil investeren in een barbecue, omdat de tuin een verlengstuk van het binnenleven is geworden. Een jaar of tien geleden had een winkel als de onze niet zo veel kans gehad. Maar de tijden zijn veranderd.''

Het kan zo gek als je het maar wilt maken, weet René van Ispelen van Het Buiten. ,,Er komen hier groepen die koken met planten die ze in de natuur vinden. Die maken pesto van zevenblad, dat veel mensen met een tuin als onkruid wordt gezien.'' Dat sluit weer goed aan bij de populariteit van wildplukken: het zoeken van ingrediënten in de natuur. Onlangs verschenen nog Wild plukken van Leoniek Bontje en De wandelende fijnproever van Ria Loohuizen.

Veel luxer kan ook. ,,Dan rij je een heel varken aan het spit.'' Het is gezellig, vindt Van Ispelen en hij ziet dat tijdens teamuitjes de gasten elkaar snel goed leren kennen en dat kan weer helpen om later - bijvoorbeeld op de werkvloer - beter met elkaar te kunnen samenwerken. ,,Mensen komen ook uit hun comfortzone'', aldus Van Ispelen. ,,Door naast collega's te zitten met wie ze minder te maken hebben bijvoorbeeld.'' Hoogtepunt is voor hemzelf het koken op houtsvuur. ,,Voor de sfeer''. Liefst et hout, maar briketten helpen een gelijkmatig vuur te krijgen. ,,Als een appeltaartje wilt bakken, is dat handig.''

Iedereen kan grillen