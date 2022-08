Buiten pizza's bakken? Met deze oven heb je meeste kans op goed resultaat

Koken & EtenTijdens warme zomerdagen houden we er bijna allemaal van om lang buiten te blijven zitten. En als je dan ook nog pizza kunt eten, is het meteen extra gezellig. Op internet vind je veel verschillende pizzaovens voor buiten, maar welke moet je hebben?

Een pizzaoven moet om te beginnen goed warm worden, zegt Stefan Tibben van Italiëplein.nl, een site met tips en trucs om pizza te bakken. ,,De elektrische oven in je keuken wordt tussen de 260 en 280 graden, dat is voor een pizza net aan de lage kant. Het liefst wil je boven de 300 tot 350 graden zitten, dan bak je de beste pizza.”

,,Bedenk ook of je op hout, kolen of zelfs op gas wil stoken”, zegt Jerry van Es van vergelijkingsplatform Top-X. ,,Bij de meeste pizzaovens voor buiten gaat het om houtgestookte modellen. Het is niet zozeer dat de ene methode beter is dan de andere, maar voor de pizzabakker die even snel wil bakken zonder al te veel voorbereiding is een model dat op basis van hout stoken werkt wel aan te raden.”

Ook een mogelijkheid: open vuur. Barbecuekoning Julius Jaspers steekt regelmatig de barbecue aan om een pizza te bakken. ,,Voor stoken met hout gebruik ik essen- of beukenhout, dat geeft minder rook”, zegt hij.

Welke pizzaoven geschikt is, hangt af van de bakker

,,De laatste maanden is het aanbod van pizzaovens enorm toegenomen”, ziet Tibben. Welke je moet kopen hangt volgens hem af van wat voor soort pizzabakker je bent. ,,Er zit een verschil tussen de klassieke steenovens en pizzaovens gemaakt van rvs. Steenovens zijn over het algemeen vrij zwaar, die zet je een keer in de tuin en laat je meestal de rest van zijn werkzame leven staan.”



De klassieke ovens moeten ook iets langer voorverwarmen, maar blijven daarna ook heel lang goed warm. ,,Als je het dus heerlijk vindt om op zaterdag op je dooie gemak wat houtjes te kloven, je vuurtje te stoken en je bent er een tijdje druk mee, dan is zo’n steenoven hartstikke leuk en fijn. Zeker voor grotere gezelschappen is een steenoven geschikt.”

Quote De rvs-ovens warmen sneller op, maar zullen ook sneller afkoelen Stefan Tibben, Italiëplein.nl

Rvs-ovens heb je volgens Tibben in allerlei soorten en maten. ,,Je kunt ze zelfs mee naar de camping nemen. Rvs-ovens kunnen ook iets beter tegen het weer, die kan je in principe alle seizoenen buiten laten staan. Steenovens krijgen op termijn wel scheurtjes. De rvs-ovens warmen sneller op, maar zullen ook sneller afkoelen. Voor een gezinssetting of als er een keer wat vrienden komen eten is zo’n rvs-oventje helemaal prima.”

Welk merk pizzaoven is goed?

,,Qua merk raad ik Alfa Pizza aan”, aldus Jaspers. Volgens Tibben zijn de ovens van Ooni ook een goede keus. ,,Zij verkopen ovens waarmee je met de hittebron kunt variëren, dus gas, hout of houtskool. Verder heb je nog Roccbox, die zit een beetje in hetzelfde segment Gozney is ook een merk dat naast die andere twee heel goed is.”

Top 3 beste kwaliteit volgens vergelijkingswebsite Top-X

1. Niko design Pizzaoven

Prijs: circa 985 euro

Belangrijk pluspunt: zeer weinig rookontwikkeling

2. Ooni Pro

Prijs: circa 556 euro

Belangrijk pluspunt: snel op temperatuur

3. ZiiPa Leisteen Pizzaoven

Prijs: circa 315 euro

Belangrijk pluspunt: erg compact

Top 3 beste prijs volgens vergelijkingswebsite Top-X

1. Bighorn pizza pellet oven (voor buiten)

Prijs juli: circa 170 euro

Belangrijk pluspunt: bakt zeer snel

2. Burnhard pizzaoven (voor buiten)

Prijs juli: circa 270 euro

Belangrijk pluspunt: handige temperatuurindicator

3. MaxxGarden pizza smoker barbecue

Prijs juli: circa 220 euro

Belangrijk pluspunt: zit stevig in elkaar

Kijk uit voor modellen van belabberde kwaliteit

,,Op Marktplaats zie je veel pizzaovens uit China”, merkt Tibben. ,,Deze zijn over het algemeen heel goedkoop, maar kwalitatief wel minder dan de bekendere merken.” Volgens Van Es is er met een budgetmodel niet automatisch iets mis. ,,Maar het loont over het algemeen wel om dan voor het simpelste model te kiezen, zonder al te veel toepassingen, functies en accessoires. Voor budgetmodellen geldt over het algemeen namelijk wel dat hoe meer gekke gadgets of toepassingen, hoe meer er (snel) stuk kan gaan.”

